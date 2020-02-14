Салехардцы выберут 20 названий для новых улиц в микрорайоне Обдорский

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:22:04+03:00

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Жители Салехарда выберут самые подходящие названия улиц для нового микрорайона Обдорский. Голосование пройдет на портале живемнасевере.рф. Предложения от жителей собирали в официальных аккаунтах администрации города в социальных сетях Вконтакте и instagram.

Всего поступило более 160 предложений. Из них представители комиссии по наименованию улиц отобрали 76, которые сейчас выставлены на голосования. 20 самых популярных будут переданы экспертам. Итоговое решение примут коллегиально после 20 марта. Специалисты пояснили, почему некоторые названия не вошли в топ.

Использовать дублирующие названия запрещено. Увековечить память выдающихся людей и событий периода новейшей истории возможно только по истечении пяти лет со дня события или смерти гражданина. Кроме того, названия должны быть благозвучными и легко произноситься, содержать информацию об историко-культурном развитии Салехарда.

Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажностью от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.

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ИСТОЧНИК KP.RU