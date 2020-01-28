2020-01-28T11:56:43+03:00
Общество

В Салехарде спорят из-за названий улиц строящегося микрорайона

Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка
Анна Полякова
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В Салехарде спорят из-за названий улиц строящегося микрорайона Фото: salekhard.orgВ Салехарде спорят из-за названий улиц строящегося микрорайона Фото: salekhard.org
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В Салехарде обсуждение и выбор названий улиц в строящемся микрорайоне Обдорский в Салехарде вызвало горячие споры в социальной сети. Администрация ямальской столицы разместила призыв высказать свои предложения горожанам, предлагая пофантазировать. Власти города пообещали, что каждая идея будет услышана.

«Просим высказаться в комментариях и отметить наиболее подходящие. Самые популярные – утвердим общим голосованием. Давайте творить историю вместе!», - говорится в сообщении от администрации на официальной страничке «ВКонтакте».

За сутки публикация набрала больше ста комментариев. Кто-то предлагал сразу список вариантов названий улиц. Здесь имена известных салехардцев, исторические факты и обращение к истокам ямальской культуры.

Так, например, предложение назвать улицу в честь экс-губернатора Юрия Неелова поддержали не все, усомнившись в правильности при жизни «мемориально упоминать» известного ямальца, одновременно пожелав ему здоровья.

Среди вариантов есть улица 75 лет Победы, Ягельная, Добрая, Счастливая, Морозная, Цветочная, Снежная, Песцовая, Заполярная.

«Если возвращаться с истокам Обдорска, тогда должны появится улицы Миллионная или Купеческая, да и улица имени Ивана Шемановского тоже бы не помешала», - считает один из подписчиков.

Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажностью от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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