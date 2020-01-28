В Салехарде спорят из-за названий улиц строящегося микрорайона
В Салехарде обсуждение и выбор названий улиц в строящемся микрорайоне Обдорский в Салехарде вызвало горячие споры в социальной сети. Администрация ямальской столицы разместила призыв высказать свои предложения горожанам, предлагая пофантазировать. Власти города пообещали, что каждая идея будет услышана.
«Просим высказаться в комментариях и отметить наиболее подходящие. Самые популярные – утвердим общим голосованием. Давайте творить историю вместе!», - говорится в сообщении от администрации на официальной страничке «ВКонтакте».
За сутки публикация набрала больше ста комментариев. Кто-то предлагал сразу список вариантов названий улиц. Здесь имена известных салехардцев, исторические факты и обращение к истокам ямальской культуры.
Так, например, предложение назвать улицу в честь экс-губернатора Юрия Неелова поддержали не все, усомнившись в правильности при жизни «мемориально упоминать» известного ямальца, одновременно пожелав ему здоровья.
Среди вариантов есть улица 75 лет Победы, Ягельная, Добрая, Счастливая, Морозная, Цветочная, Снежная, Песцовая, Заполярная.
«Если возвращаться с истокам Обдорска, тогда должны появится улицы Миллионная или Купеческая, да и улица имени Ивана Шемановского тоже бы не помешала», - считает один из подписчиков.
Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажностью от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.
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ИСТОЧНИК KP.RU