2020-02-14T08:12:57+03:00
Спорт

«Факел» - «Динамо»: ноябряне лишатся фан-зоны из-за карантина

Ямальские волейболисты схлестнутся с московской командой
Анна Полякова
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«Факел» - «Динамо»: ноябряне лишатся фан-зоны из-за карантина Фото: fakelvolley.ru«Факел» - «Динамо»: ноябряне лишатся фан-зоны из-за карантина Фото: fakelvolley.ru
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Фан-зона в Ноябрьске, посвященная игре ямальского волейбольного клуба «Факел» с московским «Динамо» в этот раз работать не будет. Мероприятие должно было состояться 15 февраля.

Однако болельщикам в этот раз не удастся вместе поддержать новоуренгойскую волейбольную команду Факел». Такое решение связано с высоким порогом заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе. На основании постановления главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко в Ноябрьске с 12 по 18 февраля отменены все спортивные, культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях.

Напомним, в среду, 12 февраля, состоялся важнейший матч группового этапа Лиги чемпионов. В противостоянии за I место в группе схлестнулись новоуренгойский «Факел» и кемеровский «Кузбасс». Ямальские спортсмены разгромили соперника со счетом 3:0.

Обе команды проведут еще по одной игре, по итогу которых выявят двух четвертьфиналистов. Следующий матч «Факел» проведёт в Новом Уренгое с московским «Динамо» 15 февраля в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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