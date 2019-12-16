СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-16T10:54:03+03:00

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Новоуренгойский волейбольный клуб «Факел» во время матча против сургутской команды «Газпром-Югра» на чемпионате России 14 декабря поддерживали одновременно тысяча человек. Помимо Нового Уренгоя, болели в новых фан-зонах Салехарда, Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, Надыма, Лабытнанги, Тарко-Сале, Тазовского, Аксарки и Яр-Сале. Вероятно, именно такое усиление болельщиков и помогло «Факелу» победить соперников со счетом 3:1.

При этом ноябрьская фан-зона стала самой массовой, там за «Факел» болело 480 человек, сообщили в администрации города. Готовиться к совместному просмотру начали ещё днём – на площадке у СОК «Зенит» взрослые и юные ноябряне приняли участие в соревнованиях и спортивных эстафетах.

На всех площадках Ямала для болельщиков были подготовлены тематические конкурсы и розыгрыши призов, детей порадовали аквагримом и развлечениями от аниматоров. Самые активные болельщики получили призы – настенные календари с подписями всех игроков «Факела» и сувениры с логотипом команды.

В следующий раз поболеть за «Факел» в своих городах жители округа смогут 18 января, когда ямальская команда сразится в домашнем матче с казанским «Зенитом».

Ноябрьская фан-зона болельщиков «Факела» стала самой массовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU