Ямальцы поедут на финал премии «Бизнес-Успех» в Москву

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:32:10+03:00

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Четверка ямальских предпринимателей получила «золотые» домкраты премии «Бизнес-Успех» в прошлом году и теперь примут участие в финале Национального предпринимательского проекта. Мероприятие состоится 20 марта в Москве.

В столицу отправятся Светлана Наумова из Нового Уренгоя, Альберт Сэротэтто из Яр-сале, Василий Чернов из Ноябрьска и его землячка Анастасия Зайнутдинова.

Финал пройдёт в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни». Более 50 спикеров выступят с темами про малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, развитие городской среды и экспорт. Из них больше 30 спикеров – это предприниматели с опытом роста компании в 2-5 раз за последние 2-3 года.

Своим опытом поделятся руководители и эксперты малого и среднего бизнеса, специалисты цифрового маркетинга, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестпривлекательности регионов и современному медийному продвижению.

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ИСТОЧНИК KP.RU