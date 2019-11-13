2019-11-13T14:08:26+03:00
Общество

Лучшим предпринимателям Ямала вручат «Золотые домкраты»

Победителей премии назовут на бизнес-форуме «Территория бизнеса – территория жизни»
Анна Полякова
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Ямал назовет лучших предпринимателей региона Фото: yanao.ruЯмал назовет лучших предпринимателей региона Фото: yanao.ru
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Жители Ямала выбирают лучших предпринимателей региона. Народное голосование проходит на сайте национальной премии «Бизнес-Успех». Поддержать северян можно до 9 часов 00 минут 16 ноября (по московскому времени).

Победителей регионального этапа национальной премии объявят в тот же день на бизнес-форуме «Территория бизнеса – территория жизни», который откроется в Новом Уренгое. Лучшему предпринимателю вручат символ премии – «Золотой домкрат». В мероприятии примет участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в региональном правительстве.

Премия «Бизнес-Успех» – это Всероссийский конкурс для российских бизнесменов, у которых есть уникальный шанс рассказать об успехе своего дела всей стране. Без преувеличения можно сказать, что премия открывает новых бизнес-героев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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