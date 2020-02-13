2020-02-13T11:40:27+03:00
Общество

Салехардцы сочиняют слоганы ко Дню оленевода

Самые яркие высказывания напечатают на открытках
Анна Полякова
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Салехардцы сочиняют слоганы ко Дню оленевода Фото: администрация СалехардаСалехардцы сочиняют слоганы ко Дню оленевода Фото: администрация Салехарда
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Жителей Салехарда просят проявить творческий подход и придумать слоганы для новых открыток, созданных специально для Дня оленевода. Их автор - талантливая ненецкая художница Зоя Худи. Лучшие слоганы выберут путем голосования и нанесут на салехардские открытки.

Горожанам предлагают войти в историю родного города. Слоган должен быть эффектным, эмоциональным, поэтическим, стратегический, патриотическим и главное - о единственном городе на Полярном круге, сообщает управление культуры и молодежной политики администрации Салехарда.

Сам День оленевода в окружном центре состоится 28 марта. На празднике ожидается свыше 300 гостей из разных регионов России.

Ранее жители Салехарда выбирали новый логотип Дня оленевода-2020. Напомним, молодой ненецкий дизайнер Олеся Яптик разработала три варианта, которые были выставлены на голосование. Логотип-победитель хорошо выражает значимость оленя для представителей северных этносов: это одежда, дом, еда, средство передвижения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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