Салехардцы сочиняют слоганы ко Дню оленевода

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:40:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Салехарда просят проявить творческий подход и придумать слоганы для новых открыток, созданных специально для Дня оленевода. Их автор - талантливая ненецкая художница Зоя Худи. Лучшие слоганы выберут путем голосования и нанесут на салехардские открытки.

Горожанам предлагают войти в историю родного города. Слоган должен быть эффектным, эмоциональным, поэтическим, стратегический, патриотическим и главное - о единственном городе на Полярном круге, сообщает управление культуры и молодежной политики администрации Салехарда.

Сам День оленевода в окружном центре состоится 28 марта. На празднике ожидается свыше 300 гостей из разных регионов России.

Ранее жители Салехарда выбирали новый логотип Дня оленевода-2020. Напомним, молодой ненецкий дизайнер Олеся Яптик разработала три варианта, которые были выставлены на голосование. Логотип-победитель хорошо выражает значимость оленя для представителей северных этносов: это одежда, дом, еда, средство передвижения.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU