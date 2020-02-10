2020-02-10T13:16:42+03:00
Общество

Салехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020

Сам праздник в окружном центре состоится 28 марта
Анна Полякова
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Салехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020 Фото: Администрация СалехардаСалехардцы выбрали символ Дня оленевода-2020 Фото: Администрация Салехарда
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Жители Салехарда выбрали новый логотип Дня оленевода-2020.За шесть дней своё мнение по поводу подходящего символа праздника высказали 2 510 человек. 77% проголосовали за первый вариант.

Горожане в комментариях написали, почему им понравился именно первый визуальный образ.

«Первый красивый. Символизирует национальную семью. Но это моё предвзятое мнение, как матери двух детей», - объяснила свой выбор горожанка Татьяна Дьячкова.

Напомним, молодой ненецкий дизайнер Олеся Яптик разработала три варианта логотипа, которые были выставлены на голосование. Горожанам предлагали выбрать наиболее выразительный. Голосование проходило на официальной страничке мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

Логотип-победитель хорошо выражает значимость оленя для представителей северных этносов: это одежда, дом, еда, средство передвижения.

Сам праздник в окружном центре состоится 28 марта. На празднике ожидается свыше 300 гостей из разных регионов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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