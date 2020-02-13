13 Февр. 2020 2020-02-13T09:39:38+03:00

Салехардцы могут поздравить с Днем Победы незнакомых ветеранов Фото: salekhard.org

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Жители Салехарда могут написать письмо даже незнакомым ветеранам. Свои добрые пожелания и тёплые поздравления с Победой можно написать ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в любом населённом пункте страны.

Северяне примут участие во Всероссийской акции «Письмо Победы». Как отметили в администрации ямальской столицы, это сохранение памяти о подвиге солдат, изучение истории Отечества. Ямальцам помогут оформить письма муниципальные и региональные координаторы акции, они же вручают бланки.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что глава Салехарда Алексей Титовский вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» труженикам тыла. 36 героев уже получили такие награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU