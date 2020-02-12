Мэр Салехарда вручил труженикам тыла памятные юбилейные медали

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:02:33+03:00

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Глава Салехарда Алексей Титовский вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» четырём труженикам тыла. У каждого из них своя история, рассказали в администрации ямальской столицы.

Лидия Сидоровна Масанова в товарных вагонах и на баржах через Сибирь и тайгу преодолела путь из Молдавии, чтобы попасть в Салехард. На севере она помогала матери и работала наравне со взрослыми, чтобы пережить тяжёлые годы войны.

Нина Васильевна Верзакова во время войны работала на рыбозаводе в Самарово Ханты-Мансийского автономного округа. На Ямал они приехали уже после Победы. Августа Александровна Иванова трудилась на полях в колхозе «Красный Октябрь» в Тюменской области. Когда началась война, ей было 12 лет. Ева Антоновна Кучерина помогала взрослым на железной дороге на Украине.

Напомним, вручать юбилейные медали салехардским ветеранам начали 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда. 36 героев уже получили такие награды. Все ветераны с особой теплотой благодарили ребятишек за концерт и с радостью подпевали «Катюшу».

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ИСТОЧНИК KP.RU