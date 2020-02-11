На Ямале пересчитают всех белых медведей
Впервые в истории Росси будет проведен полный учет численности белого медведя на территории страны. Такое решение было принято по итогам заседания секции экспертов Рабочей группы при Минприроды России по вопросам сохранения и восстановления белого медведя.
Планируется, что в 2021 году авиаучет белых медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году – в море Лаптевых и Карском море, в 2023 – в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.
Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны.
В соответствии с «дорожной картой» проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям. В рамках государственно-частного партнерства ученые смогут провести учет численности популяций белого медведя, их местообитаний, получить информацию об актуальных угрозах для сохранения вида.
Ранее "Комсомольская правда - Ямал" сообщала, что ямальские исследователи изучают белых медведей на побережье Карского моря. На некоторых животных надели ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы отслеживать перемещения животных практически в реальном времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU