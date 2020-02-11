11 Февр. 2020 2020-02-11T15:45:08+03:00

На Ямале пересчитают всех белых медведей Фото: mnr.gov.ruВпервые в истории Росси будет проведен полный учет численности белого медведя на территории страны. Такое решение было принято по итогам заседания секции экспертов Рабочей группы при Минприроды России по вопросам сохранения и восстановления белого медведя. Планируется, что в 2021 году авиаучет белых медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году – в море Лаптевых и Карском море, в 2023 – в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа. Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны. В соответствии с «дорожной картой» проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям. В рамках государственно-частного партнерства ученые смогут провести учет численности популяций белого медведя, их местообитаний, получить информацию об актуальных угрозах для сохранения вида. Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

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Впервые в истории Росси будет проведен полный учет численности белого медведя на территории страны. Такое решение было принято по итогам заседания секции экспертов Рабочей группы при Минприроды России по вопросам сохранения и восстановления белого медведя.

Планируется, что в 2021 году авиаучет белых медведей будет проведен в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, в 2022 году – в море Лаптевых и Карском море, в 2023 – в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

Таким образом, впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны.

В соответствии с «дорожной картой» проекта, 2020 год отведен подготовительным мероприятиям. В рамках государственно-частного партнерства ученые смогут провести учет численности популяций белого медведя, их местообитаний, получить информацию об актуальных угрозах для сохранения вида.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" сообщала, что ямальские исследователи изучают белых медведей на побережье Карского моря. На некоторых животных надели ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы отслеживать перемещения животных практически в реальном времени.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU