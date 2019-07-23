На диких ямальских белых медведей надели ошейники

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-23T14:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Ямальские исследователи продолжают изучать белых медведей на побережье Карского моря. Во время полётов учёные встретили семь животных. На острове Белый была обездвижена самка с двумя медвежатами, на острове Вилькицкого – одиночная самка. Чтобы провести обследование, взрослые особи на время усыпили с использованием дистанционного инъектора, выстрелив с вертолёта.

Состояние обоих животных оценивается высшим баллом по шкале упитанности. Состояние медвежат также хорошее. Были взяты пробы крови и шерсти для дальнейшего изучения, чтобы определить содержание в организме животных тяжёлых металлов и других загрязнителей, оценить состояние здоровья медведей.

На самок были установлены ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. С их помощью отслеживаются перемещения животных практически в реальном времени.

Использование ошейника со спутниковым передатчиком системы Argos даёт возможность оценить суточную, сезонную и годовую активность и мобильность белого медведя. Также, учёные смогут понять поведение животных в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия.

Полученные с момента мечения данные о перемещениях самок позволят провести сравнительный анализ с предыдущими данными о перемещениях двух самок, помеченных на островах Шокальского и Вилькицкого в 2018 году.

Проект осуществляется при тесном сотрудничестве Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Российского центра освоения Арктики и компании «НК «Роснефть». Основная поддержка экспедиционных работ осуществлена Росцентром в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал − Арктика 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU