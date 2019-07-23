2019-07-23T14:51:44+03:00
Наука

На диких ямальских белых медведей надели ошейники

Учёные исследуют их состояние
Анна Полякова
Поделиться:
На диких ямальских белых медведей надели ошейники Фото: yanao.ruНа диких ямальских белых медведей надели ошейники Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальские исследователи продолжают изучать белых медведей на побережье Карского моря. Во время полётов учёные встретили семь животных. На острове Белый была обездвижена самка с двумя медвежатами, на острове Вилькицкого – одиночная самка. Чтобы провести обследование, взрослые особи на время усыпили с использованием дистанционного инъектора, выстрелив с вертолёта.

Состояние обоих животных оценивается высшим баллом по шкале упитанности. Состояние медвежат также хорошее. Были взяты пробы крови и шерсти для дальнейшего изучения, чтобы определить содержание в организме животных тяжёлых металлов и других загрязнителей, оценить состояние здоровья медведей.

На самок были установлены ошейники со спутниковыми передатчиками системы Argos российского производства. С их помощью отслеживаются перемещения животных практически в реальном времени.

Использование ошейника со спутниковым передатчиком системы Argos даёт возможность оценить суточную, сезонную и годовую активность и мобильность белого медведя. Также, учёные смогут понять поведение животных в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия.

Полученные с момента мечения данные о перемещениях самок позволят провести сравнительный анализ с предыдущими данными о перемещениях двух самок, помеченных на островах Шокальского и Вилькицкого в 2018 году.

Проект осуществляется при тесном сотрудничестве Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Российского центра освоения Арктики и компании «НК «Роснефть». Основная поддержка экспедиционных работ осуществлена Росцентром в рамках комплексной научно-исследовательской экспедиции «Ямал − Арктика 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В трех районах Ямала ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах
Жители Ноябрьска на сутки останутся без горячей воды
Новоуренгойка отдала мошенникам 128 тысяч рублей за виртуальные пиломатериалы
В Ноябрьске решали судьбу насильника, заболевшего в колонии
Живописные поселения Ямала представят в Красноселькупском музее
Ямальскую продавщицу, отпускавшую алкоголь подросткам, отправили на исправительные работы
В Салехарде проинспектировали работы по благоустройству города
Банковский счет ноябрянки обчистили после разговора по телефону
Ситуация с лесными пожарам в Пуровском районе - на особом контроле
В Шурышкарском районе судят браконьеров, убивших лося
Для тазовских переселенцев из аварийных домов построят 13 многоквартирников
Жених застукал: тазовчанка обвинила односельчанина в изнасиловании
Все ямальские школы и детсады модернизируют к 2025 году
В Надыме гость убил хозяина бутылкой по голове
В Яр-Сале православную часовню достроят на пожертвования
Белый шаман и Сихиртя представили ямальские традиции на фестивале славянского искусства
Переправа через Обь может вновь остановиться из-за шторма
На Ямале горит лес на площади 649 гектаров
В Губкинском завалили старожила
В Новом Уренгое иностранец пытался сбыть крупную партию «синтетики»
В Приуральском и Шурышкарсокм районе ожидается усиление ветра
Паромную переправу Салехард – Лабытнанги вернули к работе
Погода на Ямале 23 июля: дожди прекращаются, жара отступает
В Ноябрьске из-за авиадебоширов задержали рейс на Москву
Юных ямальцев научили выживать в палаточном лагере «Северные просторы»
«Сотрудник банка» украл у жителя Лабытнанги 30 тысяч рублей