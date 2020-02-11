В соцсети распускают слухи о ноябрьской школьнице, заболевшей коронавирусом

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:04:29+03:00

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Результаты анализов школьницы из Ноябрьска обнародовали в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО. Напомним, девочка вернулась из поездки в Китай и была госпитализирована с симптомами ОРВИ. Панику подняли в социальной сети, опубликовав сегодня, 11 февраля, в группе «Происшествия Ноябрьск» пост с недостоверной информацией.

Анонимный автор публикации сообщил, что «у девочки из 8 школы подтвердился диагноз «коронавируса» ее уже везут в Тюмень. Хотят закрыть все школы на карантин».

Фото: группа "Происшествия Ноябрьск" vk.com

- Получены отрицательные результаты исследований биоматериалов на коронавирусную инфекцию учащейся школы МБОУ СОШ №8 г. Ноябрьска. Состояние учащейся удовлетворительное, жалоб не предъявляет, - официально сообщает региональное ведомство.

На сегодняшний день из КНР в Ямало-Ненецкий автономный округ с начала года прибыло 24 человека, под наблюдением находится 21 человек. Период наблюдения за прибывшими лицами составляет 14 дней.

Напомним, теперь все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU