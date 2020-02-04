У ямальских туристов, вернувшихся из Китая, подозревают коронавирус
На Ямале под наблюдением врачей находятся 13 человек с подозрением коронавирус. Это туристы, приехавшие из Китая, и сами жители КНР.
По словам главы управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко, работа с ним будет вестись соответственно утвержденному плану по недопущению на территорию округа коронавируса. Ситуация находится под контролем.
Она также сообщила, что теперь все пациенты, имеющие признаки острой респираторной вирусной инфекции и вернувшиеся из Китайской Народной республики, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Напомним, инкубационный период этой инфекции именно 14 дней.
- Если у граждан, находившихся под наблюдением ямальских эпидемиологов, в течение 14 дней не появятся первые признаки заболевания, то они будут сняты с карантинного учета. Если появятся первые признаки заболевания – они будут госпитализированы, а члены их семей помещены в обсервационные отделения, — сообщила Людмила Нечепуренко.
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ИСТОЧНИК KP.RU