У ямальских туристов, вернувшихся из Китая, подозревают коронавирус

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:08:17+03:00

Они будут находиться под наблюдением в течение 14 дней

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На Ямале под наблюдением врачей находятся 13 человек с подозрением коронавирус. Это туристы, приехавшие из Китая, и сами жители КНР.

По словам главы управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко, работа с ним будет вестись соответственно утвержденному плану по недопущению на территорию округа коронавируса. Ситуация находится под контролем.

Она также сообщила, что теперь все пациенты, имеющие признаки острой респираторной вирусной инфекции и вернувшиеся из Китайской Народной республики, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Напомним, инкубационный период этой инфекции именно 14 дней.

- Если у граждан, находившихся под наблюдением ямальских эпидемиологов, в течение 14 дней не появятся первые признаки заболевания, то они будут сняты с карантинного учета. Если появятся первые признаки заболевания – они будут госпитализированы, а члены их семей помещены в обсервационные отделения, — сообщила Людмила Нечепуренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU