2020-02-11T09:51:40+03:00
Общество

Прокуратура обязала провести ремонт в салехардской школе, где произошло ЧП

Безопасности обучающихся ничто не угрожает
Анна Полякова
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Прокуратура обязала провести ремонт в салехардской школе, где произошло ЧП Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.comПрокуратура обязала провести ремонт в салехардской школе, где произошло ЧП Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com
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Прокуратура Салехарда по поручению регионального ведомства после публикаций в СМИ об обрушении потолка в одном из классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» провела в школе проверку.

Подтвердилось, что 2 февраля на втором этаже школы произошел прорыв батареи. Разлившаяся вода просочилась сквозь деревянные лаги пола, в результате чего на первом этаже намокла и провисла гипсокартонная часть потолка. Отделочные материалы были демонтированы. Безопасности обучающихся ничто не угрожает.

Между тем выяснилось, что инженерным сетям школы более 25 лет и они нуждаются в капитальном ремонте. Прокуратура внесла представление главе администрации города, в котором поставлен вопрос о проведении в школе капремонта инженерных сетей. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, фотографии последствий ЧП, которое произошло в школе №4, появились 4 февраля в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Анонимный автор разметил снимки, которые подписал: «В воскресенье прорвало трубы в 4 школе. Хорошо, что не было детей. А если завтра потолок основательно рухнет, и пострадают дети?! Как детям учиться в таких условиях?».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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