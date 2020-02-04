В школе Салехарда из-за коммунальной аварии рухнул потолок

В салехардской школе в воскресенье, 2 февраля, обрушился потолок в одном из учебных кабинетов. Фотографии последствий ЧП, которое произошло в школе №4, появились в группе «Подслушано в Салехарде» социальной сети «ВКонтакте».

Анонимный автор разметил снимки, которые подписал: «В воскресенье прорвало трубы в 4 школе. Хорошо, что не было детей. А если завтра потолок основательно рухнет, и пострадают дети?! Как детям учиться в таких условиях?»

В администрации города прокомментировали происшествие. В мэрии сообщили, что действительно в прошедшее воскресение в одном из классных кабинетов четвёртой школы на втором этаже произошёл прорыв системы отопления. Вода просочилась на первый этаж. В результате гипсокартонная потолочная плитка намокла.

- На первом фото видно, повреждения после аварии. Электричество было отключено. На втором фото, показан демонтаж потолочных покрытий. В ближайшее время их целостность будет восстановлена, - пояснили власти города.

В течение дня на месте работала профильная комиссия по проверке всей системы отопления образовательного учреждения. Существенных нарушений не выявлено. Система отопления работала и работает в штатном режиме. В воскресенье на одном из радиаторов протекла заглушка, батарея была перекрыта, после чего заглушку поменяли.

- На функционирование школы происшествие не повлияло. Образовательный процесс в школе продолжается в штатном режиме, без каких либо изменений, - сообщили «Комсомольской правде - Ямал» в администрации города.

Напомним, учебное учреждение переполнено, в СОШ №4 обучается 700 детей, в то время как проектные мощности рассчитаны только на 500 детей. О проблеме старой школы давно известно. Летом в ней проходил косметический ремонт и капремонт цоколя, однако проблему холода он не решил.

Как ранее писала «Комсомольская правда - Ямал», в 2020 году с весеннего сезона начинается строительство школы на 800 мест в микрорайоне Обдорский. Завершение работ запланировано на 2022 год. В новое здание будут переведены дети из школы №4 вместе с преподавательским составом.

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