10 Февр. 2020 2020-02-10T16:13:11+03:00

Ямал будет поддерживать вдвое больше спортсменов, чем раньше Фото: yanao.ru

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Ямал полностью обеспечивает всех спортсменов, которые представляют автономный округ на соревнованиях, спортивной формой и инвентарём. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.

В 2020 году поддержку получат свыше тысячи спортсменов, это вдвое больше, чем годом ранее. Также на треть должно вырасти количество выездных соревнований, в которых принимают участие ямальские команды.

В Коротчаево, отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя, приступают к строительству бассейна и ледового корта. Он напомнил, что неделю назад новый спортивный комплекс открылся в Надыме. На очереди небольшие населённые пункты: Новый Порт и Красноселькуп.

В 2019 году ввели два знаковых спортивных объекта как города Лабытнанги, так и для региона – ледовый дворец и спорткомплекс с большим спортивным залом и бассейном.

- Этот город известен далеко за пределами Ямала как центр подготовки выдающихся биатлонистов. Альбина Ахатова, Юлия Макарова, Лариса Куклина. Ими гордится вся страна. Считаю нашей обязанностью поддержать сильные традиции города в этом спорте и начать возводить там современный биатлонный центр, - отметил глава региона.

Новый спортивный объект появится в границах улицы Обской и объездной дороги. На территории комплекса разместят лыжный стадион, основную и тренировочную трассу, беговые тренировочные дорожки для летнего биатлона, стрельбище полуоткрытого типа, трибунный комплекс, комментаторскую.

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ИСТОЧНИК KP.RU