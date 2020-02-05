У школьницы Ноябрьска взяли анализы на коронавирус

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:42:49+03:00

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Учащаяся школы МБОУ СОШ №8 г. Ноябрьска госпитализирована с предварительным диагнозом «ОРВИ». 4 февраля она попала в больницу, у нее взяли биоматериалы от заболевшей для проведения лабораторного исследования. Анализ проведут в Тюменский НИИ краевой и инфекционной патологии и Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора в города Новосибирск.

О проводимых мероприятиях по недопущению распространения коронавируса по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Ориентировочная дата получения результатов исследования 8 февраля. По сообщению регионального Управления, состояние учащейся удовлетворительное, жалоб не предъявляет.

Как ранее сообщалось, на Ямале под наблюдением врачей находятся 13 человек с подозрением коронавирус. Это туристы, приехавшие из Китая, и сами жители КНР. По словам главы управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмилы Нечепуренко, теперь все пациенты, имеющие признаки ОРВИ и вернувшиеся из КНР, рассматриваются как потенциальные больные коронавирусом в течение двух недель. Напомним, инкубационный период этой инфекции именно 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU