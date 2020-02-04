4 Февр. 2020 2020-02-04T16:52:54+03:00

Салехардскую школу после ЧП с потолком проверяет прокуратура Фото: группа "Подслушано в Салехарде" vk.com

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Прокуратура организовала проверку в школе Салехарда после публикации о ЧП. Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 4» произошёл прорыв инженерных сетей, возникло подтопление потолочного перекрытия.

Напомним, в воскресенье на втором этаже произошёл прорыв системы отопления. Вода просочилась на первый этаж. В результате гипсокартонная потолочная плитка намокла.

Проверка по данному факту не завершена, её ход и результаты находятся на контроле прокуратуры города.

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ИСТОЧНИК KP.RU