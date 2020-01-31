Салехардцы предложили 156 наименований улиц нового микрорайона

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:50:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение пяти дней жители Салехарда фантазировали на тему, как будут называться улицы в новом строящемся микрорайоне Обдорский. Администрация ямальской столицы разместила призыв высказать свои предложения на официальной страничке мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Всего было высказано 156 идей. Наиболее часто упоминаемое – улица им. Юрия Неёлова. За нее был отдан 61 лайк. Не забыли горожане и о других известных салехардцев. Прозвучали предложения назвать улицы именами Дмитрия Артюхова, Льва Баяндина, Паши Кривощекова, Алексея Мединского, Ефима Чуприна, Князя Тайшин, Ваули Пиеттомина и еще многих других.

35 лайков набрала идея появления в Салехарде улицы 75-лет Победы. На третьем и четвертом месте по количеству упоминаний и лайков были улицы «Снежная» и «Обдорская».

Все предложенные жителями идеи направлены на рассмотрение в городскую комиссию по наименованию улиц для исключения названия улиц, которые уже существуют или не соответствуют порядку наименования улиц. Названия, которые одобрит комиссия, будут вынесены на общественное обсуждение на портале «Живем на Севере». После общественных обсуждений, результаты будут переданы в комиссию для проведения официальных процедур по наименованию.

В соответствии с решением Гор думы присвоение наименований улицам города в память о выдающихся гражданах можно лишь по истечении 5 лет со дня смерти гражданина.

Напомним, микрорайон Обдорский будет расположен на правом берегу реки Шайтанка. К возведению планируется 35 многоквартирных жилых домов разной этажностью от шести до восьми этажей. Все дома предназначены для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Это более 4 000 семей из разных районов города: центр, гидропорт и комбинат.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU