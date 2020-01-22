В Ноябрьске зарегистрированы случаи свиного гриппа среди детей
В Ноябрьске подтвердился официально подтвердился грипп Н1N1. В ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ" сообщили, что два случая свиного гриппа зарегистрировано среди детей, находящихся на лечении в детском инфекционном отделении. Оба ребенка дошкольного возраста. И тот и другой были не привиты от гриппа. Причем, только один из них не прошел вакцинацию по медицинским показаниям, в то время как родители второго написали отказ.
На сегодняшний день, в городе уже 6 случаев лабораторно-подтвержденного гриппа. Напоминаем, что единственным действительно надежным способом защититься от вируса гриппа является вакцинация.
Как сообщала «Комсомольская правда – Ямал», по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, в регионе с нарастающим итогом зарегистрировано 30 случаев гриппа на шести территориях региона. Болеют в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском, Муравленко.
Из 30 зарегистрированных случаев гриппа, только один их них стал прививку против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU