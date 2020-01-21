2020-01-21T16:32:14+03:00
Общество

На Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппа

Только один из них был провакцинирован
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппаНа Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

На Ямале с нарастающим итогом зарегистрировано 30 случаев гриппа на шести территориях региона. Болеют в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском, Муравленко.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, из 30 зарегистрированных случаев гриппа, только один их них стал прививку против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

Всего за неделю в медучреждения обратилось больше 4 тысяч человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. В предыдущую неделю больных ОРВИ было 2408 человек.

Тем не менее, пока показатель заболеваемости ниже порогового значения на 36,6% и составил 75,4 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 123 человека. Внебольничной пневмонией заболели 82 человека.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Салехарда составляют рейтинг управляющих компаний
На Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппа
Аферист по телефону оформил на женщину из Муравленко кредит на 90 тысяч рублей
Глава Ямала рассказал на Совете при МИД России о международных проектах региона
В Новоуренгойской больнице заработало оборудование для онкодиагностики
Жилищный вопрос новоуренгойских погорельцев будут решать индивидуально
В Губкинском жители разработали концепцию будущего пляжа
За год на Ямале выявили тысячу нарушений прав инвалидов и стариков
Мошенники отправили в Ноябрьск вместо синтезатора книги
Зимник Салехард-Надым открыт с ограничениями для проезда
В Ноябрьске судят мужчину за убийство в сауне
Поединок кота и лисы за кусок колбасы на Ямале попал в соцсети
Лабытнангцы выбрали сюжет для граффити ко Дню Победы
Покупатель дивана выманил у ноябрянина все сбережения с карты
Пуровские силачи признаны самыми сильными на Ямале
В Надымском районе поймали браконьеров с тушами оленей
Народный контроль Уренгоя объявил бой снюсам
На автодороге Надым – Салехард осталось достроить два последних участка
В Ноябрьске растет качество медпомощи онкобольным
Губернатор исполнил мечты двойняшек из Ноябрьска
На ямальской трассе иномарка столкнулась с КамАЗом
Погода на Ямале 21 января: ветер утихнет
Зимник Аксарка –Яр-Сале планируют открыть на этой неделе
В Ноябрьске раздали по 125 граммов блокадного хлеба