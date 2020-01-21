На Ямале зарегистрировано 30 случаев гриппа

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:32:14+03:00

Только один из них был провакцинирован

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На Ямале с нарастающим итогом зарегистрировано 30 случаев гриппа на шести территориях региона. Болеют в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском, Муравленко.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, из 30 зарегистрированных случаев гриппа, только один их них стал прививку против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

Всего за неделю в медучреждения обратилось больше 4 тысяч человек с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. В предыдущую неделю больных ОРВИ было 2408 человек.

Тем не менее, пока показатель заболеваемости ниже порогового значения на 36,6% и составил 75,4 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 123 человека. Внебольничной пневмонией заболели 82 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU