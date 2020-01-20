2020-01-20T13:58:19+03:00
Происшествия

Водитель, из-за которого в Надыме погибли три человека, был пьян

ДТП случилось 18 января на трассе Сургут – Салехард
Анна Полякова
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Водитель, из-за которого в Надыме погибли три человека, был пьян Фото: ГУ МЧС ЯНАОВодитель, из-за которого в Надыме погибли три человека, был пьян Фото: ГУ МЧС ЯНАО
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Водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП в Надыме, предъявлено обвинение. Напомним, в аварии погибли три человека.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в ночь на 18 января 2020 года около 5 часов утра на 985 км автодороги «СургутСалехард» произошло лобовое столкновение автомобиля «Лада Гранта» с машиной «Мазда».

В отечественно автомобиле двое сотрудников отдела МВД России по г. Губкинский на служебном конвоировали административно задержанного гражданина. В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в больницу.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено и подтверждено, что водитель «Мазды» находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц».В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошло ранним утром 18 января в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительной информации, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной ямальского УМВД «Лада Гранта»… (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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