2020-01-18T16:33:53+03:00
Происшествия

Гибель на службе: на Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант

Иностранца конвоировали для выдворения на родину
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрантНа Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрантФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Жуткое дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошло ранним утром 18 января в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, лобовое столкновение автомобиля «Мазды» и служебной «Лады Гранта» произошло около пяти утра на 985 км автодороги «СургутСалехард» недалеко от города Надым.

По предварительной информации, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной ямальского УМВД «Лада Гранта», в которой находился экипаж полиции из двух человек и мигрант.

В служебной машине выживших не оказалось. Фото с сайта МЧС ЯНАО

В служебной машине выживших не оказалось. Фото с сайта МЧС ЯНАО

Все находившиеся в салоне служебного авто погибли. Трое мужчин ехавших в салоне иномарки получили травмы различной степени тяжести.

В следственном комитете Ямала факт гибели в ДТП двух сотрудников полиции и иностранца корреспонденту «Комсомольской правды - Ямала» подтвердили.

- В ночь на 18 января 2020 года двое сотрудников отдела МВД России по городу Губкинский на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали административно задержанного гражданина. Около 5 часов утра на 985 км автодороги «Сургут – Салехард» произошло лобовое столкновение с автомашиной «Мазда», в которой находились двое мужчин и женщина. Сотрудники полиции и мигрант погибли. Водитель и пассажиры иномарки получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК ЯНАО.

В ведомстве также добавили, что по факту гибели троих человек в ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц». В настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Последствия лобового столкновения устраняли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант
Глава Салехарда взял лопату и почистил снег на самой большой в городе детской площадке
Ноябрянку ждет суд за сокрытие налогов в крупном размере
В минувшие сутки на дорогах Ямала пострадали 2 человека
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
Погода на Ямале 18 января: снегопад и облачно
Танцоры из Лабытнанги стали победителями всемирного фестиваля национальных культур
Ямал представляет свою продукцию на выставке в Берлине
Лже-сотрудник банка выманил у пенсионерки из Муравленко почти 100 тысяч рублей
Город без света: ЧП в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
Зимник Салехард-Надым открыли для полноприводных машин
В Лабытнанги в рамках федерального проекта отремонтируют две улицы
На Ямале в 2020 году построят 22 новых детсада