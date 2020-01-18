Гибель на службе: на Ямале в ДТП насмерть разбились двое полицейских и мигрант

Жуткое дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими и тремя пострадавшими произошло ранним утром 18 января в Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, лобовое столкновение автомобиля «Мазды» и служебной «Лады Гранта» произошло около пяти утра на 985 км автодороги «Сургут – Салехард» недалеко от города Надым.

По предварительной информации, водитель «Мазды» выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебной машиной ямальского УМВД «Лада Гранта», в которой находился экипаж полиции из двух человек и мигрант.

В служебной машине выживших не оказалось. Фото с сайта МЧС ЯНАО

Все находившиеся в салоне служебного авто погибли. Трое мужчин ехавших в салоне иномарки получили травмы различной степени тяжести.

В следственном комитете Ямала факт гибели в ДТП двух сотрудников полиции и иностранца корреспонденту «Комсомольской правды - Ямала» подтвердили.

- В ночь на 18 января 2020 года двое сотрудников отдела МВД России по городу Губкинский на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали административно задержанного гражданина. Около 5 часов утра на 985 км автодороги «Сургут – Салехард» произошло лобовое столкновение с автомашиной «Мазда», в которой находились двое мужчин и женщина. Сотрудники полиции и мигрант погибли. Водитель и пассажиры иномарки получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице, - сообщили в пресс-службе СУ СК ЯНАО.

В ведомстве также добавили, что по факту гибели троих человек в ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц». В настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Последствия лобового столкновения устраняли 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС ЯНАО.