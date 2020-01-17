В Новом Уренгое пропавшего вахтовика считают убитым

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:40:56+03:00

Мужчину из Волгограда ищут с начала декабря

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое не могут найти пропавшего еще в начале декабря Сергей Теплоухова из Волгограда. На Ямале он работал вахтовым методом. В ходе проведения поисковых мероприятий его местонахождение на данный момент так и не установлено.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, по факту безвестного исчезновения 32-летнего мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

Тем не менее, следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить что-либо известное о местонахождении мужчины. По приметам мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Есть тонкий шрам в виде царапины с правой стороны возле носа.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темные брюки и ботинки, темную шапку.

ИСТОЧНИК KP.RU