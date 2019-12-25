СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-25T16:02:55+03:00

В Новом Уренгое три недели ищут вахтовика со шрамом на лице Фото: Лиза Алерт Ямал

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое разыскивают пропавшего Сергея Теплоухова из Волгограда. На Ямале он работал вахтовым методом. Проводится доследственная проверка по факту его безвестного исчезновения. 32-летний мужчина пропал 4 декабря 2019 года. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

В поисках, которые продолжаются ежедневно, помимо полиции, активно участвуют и волонтеры отряда «Лиза Алерт Ямал». Погодные условия осложняют работу. Ориентировка на исчезнувшего распространяется в социальной сети.

Фото: Лиза Алерт Ямал

Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Есть тонкий шрам в виде царапины с правой стороны возле носа. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темные брюки и ботинки, темную шапку.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить что-либо известное о местонахождении Сергея Теплоухова.

Фото: Лиза Алерт Ямал

Сообщать известную информацию, связанную с пропавшим мужчиной, просят по телефонам: 8(34994) 24-50-32; 8(34922) 5-32-95.

ИСТОЧНИК KP.RU