В Новом Уренгое три недели ищут вахтовика со шрамом на лице
В Новом Уренгое разыскивают пропавшего Сергея Теплоухова из Волгограда. На Ямале он работал вахтовым методом. Проводится доследственная проверка по факту его безвестного исчезновения. 32-летний мужчина пропал 4 декабря 2019 года. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
В поисках, которые продолжаются ежедневно, помимо полиции, активно участвуют и волонтеры отряда «Лиза Алерт Ямал». Погодные условия осложняют работу. Ориентировка на исчезнувшего распространяется в социальной сети.
Фото: Лиза Алерт Ямал
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Есть тонкий шрам в виде царапины с правой стороны возле носа. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темные брюки и ботинки, темную шапку.
Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой сообщить что-либо известное о местонахождении Сергея Теплоухова.
Фото: Лиза Алерт Ямал
Сообщать известную информацию, связанную с пропавшим мужчиной, просят по телефонам: 8(34994) 24-50-32; 8(34922) 5-32-95.
ИСТОЧНИК KP.RU