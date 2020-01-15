2020-01-15T12:57:29+03:00
Общество

В школе Губкинского закрыли доступ к сайтам с порно

Учреждение оштрафовали, работников привлекли к ответственности
Анна Полякова
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В школе Губкинского закрыли доступ к сайтам с порно Фото: pixabay.comВ школе Губкинского закрыли доступ к сайтам с порно Фото: pixabay.com
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Прокуратура обнаружила, что в школе № 3 города Губкинский имелся свободный доступ к сайтам с порнографическим содержанием и экстремистского характера. До недавнего времени в помещении компьютерного класса школьники могли беспрепятственно заходить на интернет-ресурсы с запрещенной информацией.

Тем самым нарушался ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В прокуратуре указывается, что на сайтах размещалась "информация террористического и экстремистского характера, а также фото, видеоматериалы и тексты порнографического содержания".

Образовательное учреждение наказали штрафом в размере 20 тыс. рублей, 2 работника школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Одновременно доступ к сайтам, на которых были размещены запрещенные материалы, ограничен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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