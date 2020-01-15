На Ямале выберут талисман будущей переписи населения

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:05:26+03:00

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На Ямале стартовал конкурс талисманов будущей переписи населения. Автор лучшего изображения получит 60 тысяч рублей. Работа победителя станет лицом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщает Ямалстат, талисманом переписи 2020 года может стать любой объект — человек, животное, растение, предмет. Например, талисманом предыдущей переписи был мальчик в футболке с эмблемой ВПН-2010.

«Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», - говорится в условиях конкурса.

Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Как сообщалось ранее, перепись населения на Ямале будет проходить с отступлениями от общей схемы. Всего в 53 труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Ямала будет переписано свыше 21 тысяч северян.

ИСТОЧНИК KP.RU