СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-02T10:34:37+03:00

Перепись населения на Ямале будет проходить с отступлениями от общей схемы Фото: yanao.ru

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Информационной кампании Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году, дали старт. На Ямале она будет проходить с некоторыми отступлениями от общей схемы и в иные сроки, чем на остальной территории России. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО 2 октября.

Для этого есть объективные факторы. На перепись населения в автономном округе влияют главные особенности региона – низкая плотность населения, уровень развития транспортной инфраструктуры, экстремальная природная среда, а также кочевой образ жизни коренных народов Севера.

Всего в 53 труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Ямала будет переписано свыше 21 тысяч северян. Здесь опрашивать будут ежемесячно – с апреля по сентябрь, в ноябре и декабре 2020 года с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта, снегоходов и вездеходов.

Впервые в процессе работы будут использованы цифровые технологии, а граждане смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг и принять участие в переписи через МФЦ.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна без учета персональной информации. Результаты Всероссийской переписи населения позволят получить уникальные данные, в том числе о численности, структуре населения округа, уровне образования и источниках дохода. Все эти сведения станут основой для принятия стратегических решений по социально-экономическому развитию Ямала и улучшению качества жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU