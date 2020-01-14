2020-01-14T10:00:34+03:00
Общество

Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники

Аферисты сообщают о проверке и выманивают деньги
Анна Полякова
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Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники Фото: prokyanao.ruПод видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники Фото: prokyanao.ru
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От имени прокурорских работников на Ямале действуют телефонные мошенники. Об этом официально заявляет региональное ведомство, опубликовав предупреждение на своем сайте. Сообщается, что в последнее время на территории ЯНАО такие случаи участились.

Неизвестные лица звонят по телефону гражданам и, представляясь должностными лицами прокуратуры, сообщают о проверке в учреждении. Между делом они предлагают приобрести различного рода товары, оплаты услуг сотовой связи для проверяющих либо просят перевести им денежные средства.

Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с указанными просьбами являются действиями мошенников. Все проверки проводятся на основании принятого решения с официальным уведомлением проверяемой организации. Требования о перечислении каких-либо денег или материальных ценностей в доход ведомства или ее работников являются незаконными.

После таких звонков ямальцам необходимо сразу же обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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