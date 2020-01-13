13 Янв. 2020 2020-01-13T16:06:09+03:00

В Муравленко мошенник выдумал историю про прокуратуру и цветы Фото: pixabay.com

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Мошенник выдумал невероятную историю про прокуратуру и цветы, чтобы выманить деньги у жертвы в Муравленко, но не удалось. Горожанка проявила бдительность и сохранила сбережения.

Тем не менее, женщина обратилась в полицию с заявлением о покушении на хищение денег со счета банковской карты.

Выяснилось, что 9 января гражданке на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился работником прокуратуры. В ходе телефонного разговора он попытался вынудить женщину перевести ему около 5 000 рублей на банковский счет. Предлогом тому послужила проверка, якобы проводимая в учреждении, где работает заявительница. Со слов звонившего, членам проверяющей комиссии необходимо было купить цветы. Но женщина поняла, что её вводят в заблуждение, прервала разговор.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напомним, ранее сообщалось, что аналогичным способом аферист все же сумел выманить деньги у женщины из Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU