Три жителя Ноябрьска одновременно пожаловались полиции на мошенников

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:58:05+03:00

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В Ноябрьске за день возбудили сразу три уголовных дела о мошенничестве. 9 января жители города обратились с заявлениями в полицию. Они пояснили, что неизвестные выманили 104 380 рублей.

В первом случае мужчина нашел на сайте объявление о продаже автозапчасте. После разговора с продавцом по телефону перевел на номер банковской карты неизвестного 6 610 рублей. После этого связаться с торговцем не получилось, телефон его не отвечал. Товар до настоящего времени не доставлен, деньги не возвращены.

Во втором случае мужчина хотел приобрести автомобиль. В интернете нашел человека, который занимается перегоном машин, договорился об услуге и перевел на номер банковской карты 93 тысяч рублей. В результате остался без денег и без авто.

В третьем случае женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником прокуратуры. Он сказал, что к ним в организацию необходимо заказать букеты цветов. Выполнив требования неизвестного, заявительница перевела на его счет денежные средства в сумме 4 770 рублей, после чего телефон его стал недоступен, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Сотрудники полиции просят не торопиться переводить деньги, выполняя условия неизвестных лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU