В Лабытнанги горожане обсудят дизайн-проект благоустройства бульвара Победы

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:19:32+03:00

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Жители Лабытнанги примут участие в общественном обсуждении дизайн-проекта благоустройства бульвара Победы. Речь пойдет о пешеходной части улицы Первомайская в границах улиц Гагарина и Школьная.

Напомним, эту общественную территорию выбрали жители для участия во Всероссийском конкурсе создания лучшего проекта комфортной городской среды.

В декабре 2019 года в администрации Лабытнанги презентовали концепцию преображения бульвара Победы. Специалисты института территориального планирования «Град» (г. Омск) показали, каким видят обновленный бульвар. Горожане могли внести свои предложения по обновлению облика популярной территории.

Сохранить зеленую зону, сделать больше фотозон и островков «тепла» по типу теплых скамеек – основной пул идей, высказанных лабытнангцами в рамках обсуждения.

Горожан, которые хотят принять участие в обсуждении ждут в «мобильном проектном офисе», который располагается непосредственно в месте предполагаемого благоустройства, сообщили в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU