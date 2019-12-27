СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-27T13:10:58+03:00

В Лабытнанги дизайнеры из Омска представили идеи благоустройства бульвара Победы Фото: lbt.yanao.ru

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В администрации Лабытнанги презентовали концепцию преображения бульвара Победы. Эту общественную территорию выбрали жителями для участия во Всероссийском конкурсе создания лучшего проекта комфортной городской среды.

Специалисты института территориального планирования «Град» (г. Омск) показали, каким видят обновленный бульвар. Горожане могли внести свои предложения по обновлению облика популярной территории.

Среди идей – приведение в порядок прилегающих к бульвару фасадов домов, высадка вечнозелёных деревьев, установка дополнительных тёплых скамеек и декоративных малых архитектурных форм, прокладка велодорожек.

В фойе мэрии установлен специальный бокс для голосования за или против предложенной концепции. Подавляющее большинство участников обсуждения одобрили проект благоустройства с учётом идей местных жителей.

Глава города Марина Трескова отметила активность и неравнодушие лабытнангцев, их творческий подход к созданию объектов городской среды. По итогам общественного обсуждения будет разработан окончательный вариант конкурсного дизайн-проекта бульвара Победы, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU