2020-01-09T13:34:05+03:00
Общество

Большинство опрошенных жителей Газ-Сале хотят покинуть село

В населенном пункте специальная комиссия выясняет предпочтения каждой семьи
Анна Полякова
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Большинство опрошенных жителей Газ-Сале хотят покинуть село Фото: администрация Тазовского районаБольшинство опрошенных жителей Газ-Сале хотят покинуть село Фото: администрация Тазовского района
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Опрос жителей села Газ-Сале Тазовского района показал, что большинство принявших участие в исследовании хотят покинуть населенный пункт. 85% высказались о своем решении в будущем уехать из села.

В селе 80% жилфонда признано аварийным – 40 многоквартирных домов. На данный момент, только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими сроком до 1 января 2017 года. В Газ-Сале проживает чуть более 2 тыс.

Чтобы решить проблему местных жителей в Доме культуры села Газ-Сале начала работу комиссия по сбору предпочтений жителей, чтобы более детально изучить мнение жителей, провести исследования для принятия дальнейших стратегических решений.

-Здесь важно составить, так называемый «паспорт семьи». В него войдут все предпочтения относительно места проживания, работы, учёбы, необходимой площади недвижимости и другая важная информация. Работа будет строиться индивидуально с каждой семьёй, - рассказал первый заместитель главы администрации района Сергей Лисовский.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда - Ямал", большинство жителей хотят переехать в Новый Уренгой. Результаты опроса не удивили главу Тазовского района. Василий Паршаков отметил, что нет ничего удивительно, что первую позицию занимает именно этот город, где стоимость проживания ниже, а качество выше, чем в маленьком селе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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