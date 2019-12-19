Жители Газ-Сале хотят переехать в Новый Уренгой

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-19T12:56:46+03:00

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В Тазовском районе подведены первые итоги опроса населения села Газ-Сале, где проживает чуть более 2 тыс. человек. Исследование проходило по методу поквартирного обхода в течение полугода. Северяне не только высказались о своем решении в будущем покинуть село, но и указали свои предпочтения.

Лидером потенциального места проживания стал Новый Уренгой – 28% опрошенных. 21% участников опроса желает переехать в райцентр п. Тазовский. 20% - выразили однозначное желание переехать, но пока не определились с местом проживания. 12% хотят переехать в Тюмень и другие города юга области. 4 % указали иные населенные пункты России. Только 6% рассматривают перспективу проживания в Газ-Сале. 9% пока не определились с решением этого вопроса.

- В целом, результаты опроса показали, что теперь нам предстоит большой этап экономических расчетов и принятия стратегических решений. Для начала мы должны понимать, как реализовать пожелания людей. Однозначно здесь к каждому нужен индивидуальный подход, - прокомментировал глава района Василий Паршаков.

Он также отметил, что нет ничего удивительно, что первую позицию занимает Новый Уренгой, где стоимость проживания ниже, а качество выше, чем в маленьком селе.

Как пояснили в районной администрации, в селе 80% жилфонда признано аварийным – это 40 многоквартирников. Только восемь из них включены в программу переселения, они были признаны ветхими до 1 января 2017 года.

В рамках недавнего прямого эфира губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в очередной раз напомнил, что окончательное решение за жителями села. Также он заявил о своем намерении приехать в село и лично пообщаться с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU