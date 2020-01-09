2020-01-09T08:27:41+03:00
Общество

Ямальская девочка с ДЦП поблагодарила губернатора за подарок стихами

Талантливая школьница рассказала, что ее мечта выросла на год [ВИДЕО]
Анна Полякова
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Ямальская девочка с ДЦП поблагодарила губернатора за подарок стихами Фото: правительство ЯНАОЯмальская девочка с ДЦП поблагодарила губернатора за подарок стихами Фото: правительство ЯНАО
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Ровно год назад мечта Лизы Бурико из села Гыда Тазовского района исполнилась. Она получила в подарок котёнка. В исполнении мечты девочке помог губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Лиза и её мама Елена Александровна в видеообращении, которое опубликовано на официальной страничке администрации Тазовского района в социальной сети "В контакте". передали слова благодарности главе региона. Всех ямальцев Юная северянка поздравила с новым 2020 годом стихами собственного сочинения.

Девятилетняя Лиза удивительный творческий ребёнок. Несмотря на заболевание детским церебральным параличом, вместе с мамой она ведёт активную насыщенную жизнь. Девочка сочиняет стихи, и сейчас готовит свой собственный сборник, много читает, играет на фортепиано, изучает английский язык.

«Комсомольская правда – Ямал» рассказывала о талантливой Лизе и ее мечте. Глава региона подарил ей трёхцветного котёнка по клике Ви – именно так девочка с ДЦП назвала нового четырёхлапого друга. Лиза попросила маму купить ей энциклопедию о кошках, где прочитала, что животные лучше всего воспринимают короткие клички.

Перед новогодними праздниками в 2018 году Лиза стала участником всероссийской благотворительной акции и рассказала о своём заветном желании. Котёнка доставили автомобилем из Нового Уренгоя до посёлка Тазовский, а оттуда уже – на вертолёте в Гыду.

Ямальская девочка с ДЦП поблагодарила губернатора за подарок стихами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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