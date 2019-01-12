Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подарил котёнка девочке с ДЦП из Тазовского района

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-12T17:23:46+03:00

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов помог исполнить мечту восьмилетней Лизе Бурико из села Гыда Тазовского района. Глава региона подарил ей трёхцветного котёнка по клике Ви – именно так девочка с ДЦП назвала нового четырёхлапого друга. Как сообщает пресс-служба правительства региона, недавно Лиза попросила маму купить ей энциклопедию о кошках, где девочка прочитала, что животные лучше всего воспринимают короткие клички.

Перед новогодними праздниками Лиза стала участником всероссийской благотворительной акции и рассказала о своём заветном желании. Котёнка доставили автомобилем из Нового Уренгоя до посёлка Тазовский, а оттуда уже – на вертолёте в Гыду.

Девочка – творческий ребёнок. Она пишет стихи, изучает английский язык, играет на фортепиано, а недавно заинтересовалась и китайским языком. Ученица второго класса заняла призовые места на региональном конкурсе талантов «Жить» и сейчас занимается в школе искусств. Ежедневные физические упражнения и тренировки, массажи, коррекционно-развивающие занятия приносят удивительные результаты.