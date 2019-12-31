СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-31T09:24:11+03:00

В Лабытнанги выбирают имя приюту для бездомных животных Фото: lbt.yanao.ru

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Голосование за название нового приюта для безнадзорных животных в Лабытнанги выходит на второй тур. Сбор идей проводился на платформе «Предлагай!» портала «Живём на Севере». Лабытнангцы предложили 41 вариант.

Фаворитами стали названия «Шанс», «КотоПёс», «Четыре лары» и «Доброе сердце». Эти четыре предложения и вынесены на голосование на платформе «Решай!». Опрос «У любви нет породы!» продлится по 20 января 2020 года включительно. Голосовать можно ежедневно за одно из предложенных названий, сообщили в администрации города.

Напомним, современный приют для бездомных животных откроется в Лабытнанги в 2020 году. Это будет не просто помещение с клетками для собак, здесь расположен целый комплекс. Глава города Марина Трескова предложила сделать учреждение многофункциональным, чтобы помимо ветеринарной помощи животным предоставлялись парикмахерские услуги, работала гостиница для четверолапых питомцев, что всегда актуально в период отпусков.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ямал», депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов при осмотре приюта рекомендовал главам ямальских муниципалитетов действовать на примере города Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU