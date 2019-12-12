В приюте для животных Лабытнанги откроют парикмахерскую и гостиницу

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-12T14:57:31+03:00

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В Лабытнанги с 2020 года откроется приют для бездомных животных. Сегодня Глава города Марина Трескова презентовала его депутату Заксобрания Ямала Марату Абдрахманову. Он признался, что увиденное его приятно удивило.

- Здесь не просто клетки для собак, здесь будет расположен целый комплекс. Я бы хотел обратить внимание глав муниципальных образований, кому еще предстоит эта работа, учесть опыт Лабытнанги, - сказал парламентарий, напомнив, что с 1 января 2020 года вступает в силу закон, который обязывает каждое муниципальное образование иметь собственный приют для бездомных животных.

Под впечатлением остался и главный ветеринарный врач Ямала Евгений Попов. Он сообщил, что предложение градоначальницы по перемещению ветклиники из здания бывшего детсада «Звездочка» в приют готов принять.

Глава города Марина Трескова предложила сделать учреждение многофункциональным, чтобы помимо ветеринарной помощи животным предоставлялись парикмахерские услуги, работала гостиница для четверолапых питомцев, что всегда актуально в период отпусков. Для этого планируется объединить силы действующих в Лабытнанги зоозащитных организаций. Как будет называться приют, должны решить жители на портале «Живем на Севере».

ИСТОЧНИК KP.RU