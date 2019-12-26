СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-26T11:17:37+03:00

В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками Фото: yanao.ru

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Сотрудники ГКУ «Ямалспас» в 2020 году пройдут обучение в Санкт-Петербурге по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов». В будущем планируется создать отдельное подразделение в управлении для выполнения задач при помощи беспилотников. В течение трёх месяцев спасатели получат профессиональные навыки и опыт управления беспилотными летательными аппаратами.

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов встретился с руководством управления сотрудниками, которые будут работать с беспилотниками.

- Желаю вам сдать экзамены на «отлично». Ждём вас на Ямале после обучения для выполнения задач, направленных на безопасность ямальцев"- сказал Аркадий Бессонов.

Ему более детально показали поступивший летательный аппарат «Орлан-10». Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или беспилотники, - это самолеты, вертолеты, аэростаты или дроны, которые пилотируются дистанционно оператором или полностью автоматически

ИСТОЧНИК KP.RU