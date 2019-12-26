2019-12-26T11:17:37+03:00
Общество

В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками

Сотрудники управления пройдут обучение в Санкт-Петербурге
Анна Полякова
Поделиться:
В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками Фото: yanao.ruВ Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Сотрудники ГКУ «Ямалспас» в 2020 году пройдут обучение в Санкт-Петербурге по специальности «оператор беспилотных летательных аппаратов». В будущем планируется создать отдельное подразделение в управлении для выполнения задач при помощи беспилотников. В течение трёх месяцев спасатели получат профессиональные навыки и опыт управления беспилотными летательными аппаратами.

Заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов встретился с руководством управления сотрудниками, которые будут работать с беспилотниками.

- Желаю вам сдать экзамены на «отлично». Ждём вас на Ямале после обучения для выполнения задач, направленных на безопасность ямальцев"- сказал Аркадий Бессонов.

Ему более детально показали поступивший летательный аппарат «Орлан-10». Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), или беспилотники, - это самолеты, вертолеты, аэростаты или дроны, которые пилотируются дистанционно оператором или полностью автоматически

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовских школьников познакомили с архивным делом
В Салехарде все службы жизнеобеспечения переводятся на усиленный режим
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» прошли 32 ямальца
Жительницу Ямала отправили в колонию-поселение после прогулов обязательных работ
Для тазовских ветеранов пройдут новогодние вечера
В Ямалспасе создают подразделение для работы с беспилотниками
Губкинцы предлагают обновить в библиотеках фонд классики
В Ноябрьске выбрали площадку для самого большого ТРЦ в городе
Прокуратура выявила коррупцию в больнице Ноябрьска
В Новоуренгойскую больницу за год принято на работу 36 врачей
Жительница Салехарда, сломавшая палец полицейскому, получила два года колонии
В Ноябрьске за сутки убрали двойную норму снега
Городской сад в Салехарде украсили к Новому году яблоками
На Ямале больше пассажиров стали пользоваться водным транспортом
В Надыме открыли новое общежитие для студентов колледжа
В Ноябрьске столкнулись две иномарки: пострадал водитель одной из них
Погода на Ямале 26 декабря: морозно и без осадков
В Ноябрьске на маршруты вышли новогодние автобусы
В Салехарде все больше детей посещают учреждения допобразования
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В Салехарде разрешили запускать фейерверки на четырех площадках
В Новом Уренгое три недели ищут вахтовика со шрамом на лице
Дети Ноябрьска, играя в «Стратегию Победы», будут изучать историю
Дорожный фонд Пуровского района увеличится на треть
Жительница Тазовского пыталась заработать на иностранцах без регистрации
Еще 15 «деревяшек» Салехарда признаны аварийными
Новоуренгойские отличники совершат виртуальное путешествие в 2020 год