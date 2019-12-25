Ямальским спасателям будут помогать беспилотники
Три беспилотных летательных аппарата пополнили парк техники ГКУ «Ямалспас». Два из них дальнего радиуса действия "Орлан-10" получит Салехардский поисково-спасательный отряд, третий, мультикоптерного типа, «Supercam» – Таркосалинский.
Беспилотные летательные аппараты помогут в проведении поисково-спасательных работ. Техника способна обнаружить объект в труднодоступной местности вне зависимости от сезона. Весной планируется с помощью аппаратов проводить мониторинг рек для обнаружения ледовых заторов и прогнозирования развития противопаводковой обстановки. Летом и осенью их задействуют для патрулирования с целью обнаружения пожаров.
- Безусловно, данные, мониторинге окружающей среды в паводковый и пожароопасный период. У данных моделей увеличена дальность полёта, что поможет нам при проведении аварийно-спасательных работ осуществлять наблюдение на значительно большой территории, – отметил руководитель "Ямалспас" Сергей Кудрявцев.
Всего в парке ГКУ «Ямалспас» на сегодняшний день три беспилотных летательных аппарата и пять квадрокоптеров лёгкого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU