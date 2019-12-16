СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-16T09:28:50+03:00

На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги закрыли подтаявшую полосу Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На ледовой переправе Салехард-Лабытнанги утром16 декабря приостановили работу второй полосы. С 9:00 здесь начали наращивать толщину льда после потепления, которое повияло на дорожное покрытие сезонной трассы. Работает первая и третья полосы, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, из четырех зимников работает пока только один – Коротчаево – Красноселькуп. Сезонную трассу открыли 13 декабря для всех полноприводных авто весом до 25 тонн. Ранее сообщалось, что зимник закрывали для расчистки дороги от снега после метели.

Над устройством двух автозимников – Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Надым - Салехард – дорожники сейчас работают. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале практически полностью проходит по поверхности реки. Дорожники ждут, когда толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике.

Получить оперативную информацию по работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU