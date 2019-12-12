СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-12T15:27:02+03:00

На Ямале обустраивают два зимника из четырех Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНА

Затянувшаяся оттепель вносит свои коррективы в работу и создание сезонных трасс

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На Ямале идет обустройство двух сезонных трасс, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимнике Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги наморожены все реки, что позволяет выйти тяжелой технике. Сейчас расчищают дорожное полотно и устанавливают сигнальные вехи. Работа ведётся на всем протяжении зимника, ежедневно задействовано от 8 до 15 единиц.

На зимнике Салехард – Надым дорожники заняты формированием проезжей части. Предстоит выполнить работы по вешкованию трассы и установке дорожных знаков.

Затянувшаяся оттепель вносит свои коррективы в обустройство зимника Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Дорожники ждут, когда толщина льда на реке позволит безопасно работать тяжеловесной технике, которая прокладывает ледовые трассы. Сезонная трасса практически полностью проходит по поверхности реки.

Напомним, движение по открывшемуся 10 декабря первому зимнику Коротчаево – Красноселькуп пришлось приостановить. Из-за метели, движение по дороге закрыли до особого распоряжения Как только метеоусловия позволят, зимник будет снова открыт. На остальных трёх сезонных дорогах работы сейчас продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU