На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность
На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги 13 декабря повышена грузоподъемность. С 16.00 часов на сезонную трассу по реке пускают автомобили до 10 тонн и гусеничный транспорт до 18 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в регионе обустраивают два зимника из четырех. Затянувшаяся оттепель вносит свои коррективы в работу и создание сезонных трасс. Напомним, движение по открывшемуся 10 декабря первому зимнику Коротчаево – Красноселькуп пришлось приостановить уже на следующий день.
Получить оперативную информацию по работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU