На главной ледовой переправе Ямала повышена грузоподъемность

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-13T13:30:50+03:00

На трассу пускают автомобили до 10 тонн и гусеничный транспорт до 18 тонн

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На ледовой переправе через Обь между Салехардом и Лабытнанги 13 декабря повышена грузоподъемность. С 16.00 часов на сезонную трассу по реке пускают автомобили до 10 тонн и гусеничный транспорт до 18 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в регионе обустраивают два зимника из четырех. Затянувшаяся оттепель вносит свои коррективы в работу и создание сезонных трасс. Напомним, движение по открывшемуся 10 декабря первому зимнику Коротчаево – Красноселькуп пришлось приостановить уже на следующий день.

Получить оперативную информацию по работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU