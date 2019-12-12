Лабытнангцы голосованием выбирают название приюту для животных

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-12T11:58:36+03:00

Здесь созданы прекрасные условия для содержания порядка тысячи кошек и собак

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Для жителей Лабытнанги стартовал опрос, цель которого - выбрать название приюту для безнадзорных животных. Он откроется в январе 2020 года.

Высказать идеи можно на информационном портале «Живем на Севере». В приюте созданы прекрасные условия для содержания порядка тысячи кошек и собак, оказания им медицинской помощи, сообщили в администрации города.

Планируется, что здесь будут проводиться выставки животных, волонтеры организуют подбор новых хозяев для питомцев, будут организованы мастер-классы по уходу за питомцами. Есть надежда, что со временем этот приют станет местом общения всех любителей кошек и собак.

- Очень бы не хотелось называть это красивое, теплое, светлое, комфортное здание приютом. Давайте вместе придумаем ему название такое же теплое и светлое как новый дом для питомцев, – призывают сотрудники администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU