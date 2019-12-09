2019-12-09T08:37:13+03:00
Экономика

Больше бонусов для абонентов Tele2 в ЯНАО

Мобильный оператор Tele2 дарит своим клиентам скидки и бонусы на фитнес, кофе и рестораны
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Больше бонусов для абонентов Tele2 в ЯНАОБольше бонусов для абонентов Tele2 в ЯНАО
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Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в мобильной сфере, но и за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». С 18 ноября 2019 года абоненты оператора в ЯНАО могут получать приятные бонусы от компаний в своем регионе. В программу лояльности добавились несколько предложений от локальных партнеров оператора.

Любители спорта в Новом Уренгое получат в подарок 1 месяц занятий в фитнес-клубе RIO Fitness при покупке абонемента на срок от 3 месяцев. Кофейня «Правильный кофе» в Ноябрьске дарит абонентам Tele2 25% скидки на все напитки, а в кофейне Coffee Time в Новом Уренгое можно получить кофе в подарок при покупке любого напитка. В суши-баре Yami Yami в Салехарде при заказе на сумму от 1000 рублей абонент мобильного оператора получит в подарок чизкейк, а в «Додо Пицце» в Ноябрьске всем сделавшим заказ на сумму от 765 рублей бонусом идет пицца Пепперони Фреш 25 см.

Чтобы принять участие в программе, абонентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте. Активировать его можно в любой день недели.

Сергей Юрин, специалист по маркетингу Tele2 ЯНАО:

«Мы знаем, насколько активны, любознательны и легки на подъем наши абоненты, поэтому постарались подобрать наиболее актуальные и интересные предложения в рамках программы. Федеральные сети также доступны всем, кому это может быть интересно, но мы сосредоточились на местных компаниях, давно полюбившихся жителям округа. Мы всегда рады новым партнерам, которые готовы предложить абонентам Tele2 больше. Основной задачей было собрать предложения из самых разных сфер, чтобы каждый клиент мог подобрать себе услугу и получить действительно нужный подарок».

Программа лояльности «Больше» – это более 300 партнеров по всей России. Кроме многочисленных предложений скидок и бонусов, список которых регулярно пополняется, в программе появляются и специальные акции от Tele2. Следить за обновлениями можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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