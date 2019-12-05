Глава Салехарда встретился с родителями воспитанников «Мамонтёнка»

СЕГОДНЯ 12:37 2019-12-05T12:44:32+03:00

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В администрации Салехарда прошла встреча руководства города с родительским активом и заведующими детских садов, в которые распределили детей из «Мамонтенка». Напомним дошкольное учреждение закрыли из-за появившихся трещин. Воспитанников «раскидали» по другим детсадам.

В ближайшие несколько месяцев в «Мамонтенке» будут идти работы по усилению фундамента. Речь о сносе не идет.

Представители департамента образования добавили, что существует списочное превышение детей, но при фактическом наблюдении переполнение в группах отсутствует. Это связано со спецификой детских дошкольных учреждений – периодически малыши болеют, уезжают в отпуск, остаются с родителями дома. Средняя наполняемость групп в садах с момента распределения «мамонтят» – 64%.

Градоначальник Алексей Титовский рассказал, что его младшая дочь также ходит сейчас в детский сад и он понимает, с какими сложностями могут сталкиваться родители и дети.

На встрече отметили, что возможность перевода в другой детский сад при необходимости сохраняется. Департамент образования города готов в индивидуальном порядке решать каждый частый случай, передает администрация города.

Основные вопросы родителей были связаны с трудностями посещения дополнительных образовательных кружков, так как развивающие группы полностью укомплектовали до сентябрьского ЧП. Глава поручил заведующим собрать потребности у родителей и искать способ, как их удовлетворить.

Также, родители выпускных групп, которые распределили по разным садам, обратились за помощью в проведении совместного выпускного. Администрация города пообещала помочь в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU