В Ноябрьске объявили сбор помощи для оставшихся в живых при пожаре
В Ноябрьске неравнодушные горожане решили помочь семье, потерявших при пожаре внучку. Оставшиеся в живых после трагедии находятся в больнице. О сборе помощи объявили коллеги женщины, которая сейчас в реанимации.
Она работала в Региональном центре патриотического воспитания. 1 декабря на официальной страничке общества в социальной сети «ВКонтакте» появился пост с призывом помочь семье.Люди готовы принести вещи и поделиться деньгами.
«Ее муж - в травматологии. В детскую реанимацию увезли семнадцатилетнюю дочь Регину. А семилетняя внучка Вероника погибла», - сообщается в паблике.
Семья жила в частном доме в поселке СМП-744. Пожар случился в ночь с 30 ноября на 1 декабря, в половине второго. Спасатели были на месте происшествия уже через две минуты. Когда они приехали, дом горел на всей площади. Дом выгорел полностью, семья осталась без крыши над головой, потеряла в пожаре всё. Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки
ИСТОЧНИК KP.RU