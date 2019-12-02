СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-02T09:41:44+03:00

В Ноябрьске объявили сбор помощи для оставшихся в живых при пожаре Фото: 89.mchs.gov.ru

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске неравнодушные горожане решили помочь семье, потерявших при пожаре внучку. Оставшиеся в живых после трагедии находятся в больнице. О сборе помощи объявили коллеги женщины, которая сейчас в реанимации.

Она работала в Региональном центре патриотического воспитания. 1 декабря на официальной страничке общества в социальной сети «ВКонтакте» появился пост с призывом помочь семье.Люди готовы принести вещи и поделиться деньгами.

«Ее муж - в травматологии. В детскую реанимацию увезли семнадцатилетнюю дочь Регину. А семилетняя внучка Вероника погибла», - сообщается в паблике.

Семья жила в частном доме в поселке СМП-744. Пожар случился в ночь с 30 ноября на 1 декабря, в половине второго. Спасатели были на месте происшествия уже через две минуты. Когда они приехали, дом горел на всей площади. Дом выгорел полностью, семья осталась без крыши над головой, потеряла в пожаре всё. Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки

ИСТОЧНИК KP.RU