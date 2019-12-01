Следователи проводят проверку по факту гибели семилетней девочки в Ноябрьске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-01T14:11:28+03:00

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Ноябрьский межрайонный отдел СУ СК РФ по ЯНАО проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка при возгорании жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь на 1 декабря 2019 в жилом доме в посёлке СМП-722 в Ноябрьске при пожаре погибла семилетняя девочка. Её 46-летняя бабушка, 47-летний дедушка и 17-летняя тётя пострадали в результате отравления продуктами горения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас на месте трагедии работают следователи Ноябрьского межрайонного следственного отдела, специалисты МЧС и ЭКЦ и полицейские. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU